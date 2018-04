Gita alla base militare con il maresciallo Alessandrelli.

Giussano

Gita alla base militare con il maresciallo. La gita con i ragazzi delle scuole, a Ghedi, alla base aeronautica, è un appuntamento fisso che dura da oltre 40 anni e anche quest’anno, non poteva mancare per il maresciallo scelto Enzo Alessandrelli. Insieme al figlio Oscar, hanno portato un centinaio di alunni per assistere alle esercitazioni delle pattuglie acrobatiche e per visitare la base bresciana.

Grandi emozioni per gli alunni

Emozioni sempre fortissime per i ragazzi, che non sono cambiate dal 1976 ad oggi. «Avevo iniziato con la classe di mio figlio, poi con quella dei miei nipoti e per oltre 40 anni ho proseguito con altri ragazzi – racconta il maresciallo giussanse – martedì 24 aprile ho portato un centinaio di studenti, di Mariano e Milano. Poter visitare la base, salire a bordo di alcuni aerei e vedere le esercitazioni sono esperienze uniche, irripetibili per molti ragazzi e per me è sempre una grande soddisfazione poterli avvicinare al mio mondo». Il maresciallo ha anche fondato da poco, l’associazione Aeronautica che ha sede a Cantù, di cui è il vicepresidente. Il 30 aprile, lui e suo figlio faranno un’altra gita, a Cameri, per visitare la fabbrica dove si costruiscono gli F35.