Gita dei ragazzi del corso di alpinismo giovanile del Cai Paina

Sul lago di Como

Gita dei ragazzi del corso di alpinismo giovanile del Cai Paina. Prima uscita per il gruppo sulle sponde del lago di Como alla scoperta delle sue bellezze. I 15 ragazzi partecipanti, con i loro accompagnatori, arrivati a Como in treno, sono saliti a Brunate con la funicolare, hanno risalito il ripido sentiero che li ha portati prima al Faro Voltiano e poi alla Capanna Carla, dove poi si sono immersi nei boschi di faggio, passando accanto alle rovine del castello d’Artona per poi raggiungere Montepiatto, un grazioso paesino da cui si scorge uno spettacolare panorama sul lago. Da lì il gruppo ha raggiunto l’area in cui si trova la Pietra Pendula, un gigantesco masso di granito sulla cui provenienza in passato le popolazioni hanno intessuto diverse leggende. Da qui sono poi arrivati a Torno, e hanno preso il battello per rientrare a Como.