Giussanese vince da Amadeus, a “I Soliti ignoti”.

Mercoledì sera su Rai 1

Giussanese vince 40.000 euro da Amadeus. Grandi emozioni, ma soprattutto tanta soddisfazione per un giardiniere residente in città, Luca, che ieri sera, durante la trasmissione “I soliti ignoti” in onda su Rai 1 e condotta da Amadeus, ha azzeccato l’identità dell’ultimo personaggio, portandosi a casa la bella cifra di 40.000 euro. Il giovane giardiniere, che ha ricordato ad inizio puntata quanto bel “verde ci sia in Brianza” ha dimostrato grande spirito di osservazione nel riconoscere le somiglianze, e ha vinto la puntata.