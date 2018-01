Grinch in azione a Binzago. Ieri sera qualcuno ha tranciato e asportato il cavo della corrente del proiettore che vestiva a festa da giorni la chiesa di Binzago, a Cesano Maderno. Senza il gioco di luci sulla facciata della chiesa e senza l’illuminazione pubblica, spenta apposta per fare risaltare la proiezione a tema natalizio, la piazza della chiesa è rimasta completamente al buio.

Si cerca l’autore della bravata

Gli “Amici di Binzago”, che aveva curato la proiezione luminosa, questa mattina hanno raggiunto la tenenza dei carabinieri di Cesano per sporgere denuncia: “Abbiamo ricevuto tantissimi complimenti per la nostra idea di illuminare la chiesa. Ma purtroppo c’è stato anche – dice Gigi Zanini – chi non ha gradito, e si è lamentato”. I volontari che animano la frazione sospettano si sia trattato di un sabotaggio: “Le telecamere di videosorveglianza della piazza, comunali e private, ci aiuteranno a risalire all’autore di questo dispetto”.

Il Grinch di Cesano ha tagliato il cavo della corrente elettrica che alimentava il proiettore, e ne ha asportato dieci metri. Antivigilia di Natale con l’amaro in bocca per gli “Amici”, che questa mattina hanno ripristinato il proiettore. “Speriamo – commenta Zanini – che stasera non facciano altrettanto. Il danno in sé è relativo, ma spiace che qualcuno abbia voluto guastare il clima di festa qui a Binzago”.