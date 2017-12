Haters su Facebook: le Iene smascherano quello di Cecchi Paone.

Haters su Facebook

Ci sono persone che per “vocazione” sui social network… odiano. Leoni da tastiera che lo fanno a prescindere, per partito preso. Contro tutto e tutti, oppure contro bersagli mirati, per lo più famosi. Sono i cosiddeti “haters” e non sempre è semplice capire chi sono veramente.

Cecchi Paone vittima

Ci sono riuscite “Le Iene”, che momentaneamente orfane di Nadia Toffa, hanno recentemente messo a segno uno scoop, facendo incontrare a sorpresa il conduttore Alessandro Cecchi Paone e un “affezionato” hater al quale evidentemente non è andato giù il coming out omosessuale dello showman…

Il salumiere brianzolo

Come raccontano il Giornale di Merate e il portale giornaledilecco.it, si tratta di un salumiere brianzolo: le telecamere di Italia Uno sono, infatti, arrivate nella piccola Robbiate per mettere a segno il blitz.