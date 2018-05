Olimpiadi di matematica, i bravissimi “Carate Kids” dell’istituto comprensivo Romagnosi di Carate Brianza si aggiudicano il secondo gradino del podio, meritandosi la medaglia d’argento a livello nazionale.

Ecco i nomi dei genietti della matematica

Ecco i nomi dei genietti della matematica: per il plesso “Romagnosi” complimenti a Matilde Brenna e Nina Sirtori (4A), Alberto Nobili , Edoardo Rossi e Valentina Veneruso (4B); per il plesso “Mario Lodi” Ioana Roberta Naftanaila (5A), mentre per il plesso

di Costa Tommaso Panizza (4A).

Secondo gradino del podio alle finali delle olimpiadi di matematica

I brillanti studenti del comprensivo “Romagnosi” hanno dimostrato tutta la loro bravura durante le finali dei Giochi Matematici a squadre Kangourou 2018 che ieri, sabato 5 maggio, a Cervia, hanno visto impegnati studenti di vari livelli di scolarità. La squadra caratese, composta da sei studenti di quarta e uno di quinta, gareggiava per la categoria “Ecolier” (quarta e quinta elementare) e ha sfiorato la vittoria già ottenuta lo scorso anno da un gruppo tutto diverso eccetto che per un componente. Ovviamente è grande la soddisfazione per questo ennesimo successo per le insegnanti, che insegnano prima di tutto la passione per lo studio, e per il dirigente scolastico Andrea Calvaresi, con una visione chiara e moderna.