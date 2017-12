Ieri pomeriggio nella chiesa della Sacra Famiglia di Cesano, il doppio funerale di Pina e Michele Lorusso, i coniugi travolti e uccisi dal treno martedì mattina, mentre attraversavano i binari di corso Libertà a passaggio a livello chiuso.

“Non meritavano di morire così”

“I nostri genitori non meritavano una morte così”, hanno detto i figli a don Romeo Cazzaniga nei giorni dopo la tragedia. E il parroco, davanti alle due bare ricoperte di rose rosse, ha detto loro: “Guardate avanti e non restate chiusi nel vostro dolore. Pina e Michele ora sono nella vita piena con il Signore. Dal Paradiso, continueranno a fare i genitori e i nonni”. Parole di speranza e conforto dirette a “cuori trafitti da una grossa ferita, quella che nasce dal non aver potuto essere vicini ai vostri genitori per un’ultima parola e un ultimo bacio, come vorrebbe ogni figlio”.

I figli della coppia, stravolti dal dolore, hanno avuto accanto tantissimi parenti e amici durante il funerale. “Mamma, papà, lo sapete già, ma ve lo vogliamo ripetere: vi vogliamo un sacco di bene”, le loro parole, tra le lacrime, al termine della funzione.