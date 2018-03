Il Centro anziani di Seregno ha festeggiato la Pasqua in compagnia.

Pasqua in compagnia al Centro anziani di Seregno

Giovedì pomeriggio il Centro anziani di Seregno ha festeggiato la Pasqua. Oltre cinquanta i presenti al centro diurno “Nobili” di via Schiaparelli che hanno pranzato insieme con un ricco menù: antipasto misto all’italiana con insalata russa, risotto al radicchio e Amarone, agnello al forno oppure roast beef, patate al forno e insalata, colomba pasquale, vino e acqua.

Tombola ed estrazione a premi, uova in palio

Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, la tombola pasquale con numerose cinquine e due tombole, a seguire un altro momento di allegria e divertimento per i numerosi partecipanti con l’estrazione della sottoscrizione, in premio non potevano che esserci cinque uova di Pasqua. La bella giornata in compagnia si è conclusa con un rinfresco.