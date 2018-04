Il Comune di Desio sul podio del “Bike Challenge 2017”, la “competizione” per una mobilità sostenibile organizzata nell’ambito del programma “Love To Ride” dalla “Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus” (“FIAB”) che vede “competere” aziende, enti pubblici ed Università in tutto il territorio nazionale.

Si è classificato al terzo posto

Il Comune di Desio ha “messo in sella” 25 dipendenti, assessori e consiglieri comunali su 221 (l’11 per cento) e si è, così, classificato al terzo posto nella categoria delle aziende con meno di 500 dipendenti. Soddisfatto l’assessore alle Politiche di Governo del territorio Giovanni Borgonovo: “I dipendenti del Comune e gli amministratori hanno mostrato concretamente l’attenzione verso il tema della mobilità sostenibile. La vera sfida è guardare oltre: spostare quote sempre più ampie di mobilità dall’auto alla bicicletta per raggiungere la propria sede di lavoro o studio”.

Tra assessori e dipendenti percorsi 3.432 chilometri

La terza edizione milanese del “Bike Challenge” si è svolta dal 16 settembre al 14 novembre dello scorso anno. In due mesi amministratori e dipendenti hanno percorso complessivamente 3.432 chilometri. Desio, insieme a Seveso, è stato l’unico Comune brianzolo ad aver accettato la “sfida”. Le altre Amministrazioni comunali presenti erano Basiglio, Milano, Rho, San Donato Milanese e Segrate.

Premiata anche l’associazione “AmiciBiCiDesio”

La città ha portato a casa un altro premio con l’associazione “ABiCiD” (“AmiciBiCiDesio”), prima classificata nella sua categoria (organizzazioni con 20-49 lavoratori). L’edizione 2017 della “gara” ciclistica ha visto la partecipazione di 290 organizzazioni, oltre 5 mila e 500 persone, due mila e 400 chilometri percorsi e quasi 140 mila pedalate.

La premiazione

I vincitori sono stati premiati nel pomeriggio di domenica 15 aprile a Cascina Merlata, Milano, durante la chiusura di “Bicinfesta”, la pedalata di primavera di “FIAB Milano Ciclobby”. A maggio si volgerà una premiazione interna per i dipendenti del Comune di Desio.