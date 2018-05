Il nome e la foto del desiano Alberto Mariani tra i grandi del ciclismo. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio di sabato 5 maggio al santuario della Madonna del Ghisallo.

Una cinquantina i desiani che hanno partecipato

La foto è stata posizionata in prossimità di quella del Cavaliere Mario Mariani, presidente del Circolo desiano, l’Us Aurora Desio, fino al 1984, e sotto al gagliardetto della società sportiva. Una cinquantina i desiani presenti all’appuntamento in rappresentanza di tutte le sezioni sportive dell’Aurora, non solo il ciclismo dunque, ma anche il basket, il calcio, le bocce». Dopo un ricordo, il parroco di Magreglio ha impartito la benedizione. Ha partecipato anche un dirigente della Federazione Ciclistica italiana. Domenica la Messa a Desio, dai Saveriani.

E’ stato dirigente dell’Us Aurora Desio

Alberto Mariani, scomparso il 22 settembre dell’anno scorso, è stato consigliere, segretario e dirigente dell’Associazione Aurora Desio e, nel 1989, ha organizzato i Campionati italiani femminili di ciclismo a Desio, disegnando perfino il logo utilizzato dalla stessa federazione ciclistica.«Un riconoscimento che è un grande motivo di orgoglio» ha detto il figlio Desio.