Il direttore del Museo nazionale di Belle Arti di L’Avana in vista alla Lap. Giovedì sera Jorge Fernandez Torres, che ha diretto anche le ultime due edizioni della Biennale sempre nella capitale cubana, è stato accolto dalla Libera accademia di Pittura nella Casa delle Arti e dei mestieri di via Roma

Mostra di artisti cubani

Per questo evento speciale è stata allestita la mostra «Cuba. Un laboratorio di arte permanente» con esposte le opere di otto artisti cubani tratte dalla collezione del Bice Bugatti Club ed esposte in città negli anni scorsi in occasione di eventi e premi curati da Lap e Bbc.

Torres è stato accolto dal presidente Luigi Rossi, dal sindaco Rosaria Longoni e da tutto il comitato scientifico dell’edizione 2018 del Premio Bice Bugatti – Segantini: Alessandro Savelli, Giovanni Iovane e Franco Marrocco. Ad accompagnare Torres e a fare da traduttore l’architetto Christian Zecchin

“Non ci può essere arte senza passione”

«Non ci può essere Arte senza passione. E qui la sento – ha affermato Torres durante la vista alla sede della Lap – Un grazie per le possibilità date ad artisti cubani. Quella che vedo è un’ottima selezione». Ringraziando per l’invito ha ricambiato esortando i presenti a visitare la Biennale e il Museo de L’Avana: «Vi faccio i complimenti e vi aspetto».

La conferenza all’Accademia di Brera

Nella mattinata di giovedì il direttore del museo di Cuba, insieme a Alexis Seijo Garcia (direttore Scuole Nazionali d’Arte de L’Avana), ha partecipato a una conferenza all’Accademia di Brera a Milano sull’arte cubana. L’evento, molto partecipato, è stato organizzato dal Bice Bugatti Club insieme all’Accademia di Belle Arti milanese e rientra negli eventi della 59esima edizione del Premio Bugatti –Segantini