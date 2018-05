Il mercato agricolo trasloca, per consentire i lavori di realizzazione del parco urbano.

A Giussano

Il mercato agricolo trasloca, per consentire i lavori di realizzazione del parco urbano. Da qualche giorno sono comparsi i cartelli in piazza della Repubblica, posizionati dagli addetti del Comune, per informare i cittadini della novità. A partire da lunedì prossimo, infatti, inizieranno i lavori di riqualificazione dell’area, che diventerà un parco urbano, entro la fine dell’anno. E’ stato quindi necessario far traslocare gli ambulanti del mercato agricolo, che al giovedì posizionano i loro banchi proprio in quello spazio.

Lo spostamento

Il trasferimento sarà in Via De Gasperi. A partire, infatti da questa mattina e per tutta la durata dei lavori, i giussanesi che sono soliti fare la spesa dai produttori a km 0, dovranno spostarsi nella zona delle Poste, dove è stato posizionato, provvisoriamente, il mercatino di prodotti agricoli denominato “Mercato di Campagna Amica” si trasferisce da Via Cavour a Via De Gasperi presso il parcheggio adiacente l’Ufficio Postale. Rimangono invariati il giorno di mercato, giovedì, e gli orari di apertura, dalle 7 alle 13.