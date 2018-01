Il piccolo Simone è l’ultimo bimbo nato nel 2017.

Il piccolo Simone

Esiste un solo, dolcissimo suono capace di trasformare tutti i sacrifici e i dolori del travaglio in gioia.

E’ come un segnale, un richiamo alla vita, una voce che grida la sua presenza nel mondo. E quel vagito, l’ultimo dell’anno nella sala parto dell’ospedale San Gerardo è del piccolo Simone. Il cucciolo d’uomo è venuto al mondo il 31 dicembre 2017, a poche ore di distanza, a dirla tutta, dal primo giorno dell’anno nuovo. Il travaglio è iniziato in giornata ma il piccolo è nato alle 20.25, per la gioia della mamma, la 38enne di Mariano Comense, Silvia Salgarella, e del papà, il 39enne Luca Delieti.

Luca, pompiere volontario a Carate

Un volto noto a Carate Brianza quello del papà di Simone. Già, perché in molti lo vedono in situazioni di emergenza. L’uomo, infatti è un Vigile del fuoco volontario nel distaccamento Marchese Ferdinando Cusani di Carate Brianza.