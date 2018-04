In tre mesi con il sacco blu la raccolta differenziata vola al 77 per cento, con un aumento del 15 per cento e i rifiuti indifferenziati crollati del 44 per cento, cioè 38 tonnellate in meno da smaltire all’inceneritore ogni settimana.

“Il merito è dei desiani”

“Il merito è dei desiani” ha dichiarato il sindaco Roberto Corti. Questo il risultato grazie alla rivoluzione introdotta con il sacco blu munito di microchip (Tag Rfid) per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato. Per quel che riguarda la spesa, il servizio d’igiene urbana costa, ad ogni desiano, 115 euro l’anno. Il costo nazionale è di 218 euro, mentre in Lombardia la media è di 166 euro.

Anche un video per imparare a differenziare meglio

“Meglio differenziamo e più respiriamo – così afferma l’assessore all’Igiene urbana Stefano Guidotti – L’obiettivo finale è lo zero waste”. Insieme ce la possiamo fare, anche se la strada è lunga”. Intanto, per spiegare a tutti i cittadini il funzionamento del sacco blu il Comune ha prodotto un video, che sarà recapitato nelle caselle postali di tutti i desiani: potrà, infatti, essere visto attraverso un QRCode stampato sulla bolletta della Tari in distribuzione e sarà pubblicato sui canali web e social del Comune.