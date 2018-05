Incendio in via Donizetti, a Besana. Fiamme in un’abitazione.

Oggi pomeriggio

Incendio in via Donizetti, a Besana. Fiamme in un’abitazione. Pompieri al lavoro questo pomeriggio, giunti in pochi minuti sul posto, nella frazione di Vergo Zoccorino, per domare le fiamme che si sono propagate, per cause ancora da accertare, all’interno di una villetta a due piani. I vigili del fuoco, sono arrivati poco dopo le 16, con due mezzi. Fortunatamente l’incendio è stato subito circoscritto, senza grosse conseguenze. Non ci sono stati feriti, diversi però i danni.