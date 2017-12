“L’Ats Brianza nega al Comune di Desio e al suo consulente, dottor Paolo Crosignani, l’accesso ai dati sanitari dei cittadini, impedendo così la realizzazione dello studio epidemiologico sui danni alla salute dei cittadini di Desio, Bovisio Masciago, Varedo e Cesano Maderno eventualmente causati dalle emissioni dell’inceneritore”. La denuncia è del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gianmarco Corbetta.

Corbetta: “Ho parlato con il direttore generale”

Il grillino prosegue: “Sono andato di persona a parlare con il direttore generale e con il suo staff e quello che è emerso in maniera inequivocabile è che propongono un altro genere di studio, più generico, che con l’inceneritore non ha nulla a che vedere”. Per Corbetta, “l’Ats sostiene di non credere proprio all’idea stessa di uno studio epidemiologico. E’ una posizione che ritengo totalmente insostenibile e inaccettabile, considerato che ovunque nel mondo si fanno studi epidemiologici scientificamente validi legati a specifiche fonti di inquinamento e non si capisce perché Ats Brianza debba porre un veto sullo studio che riguarda l’inceneritore di Desio”.

Ha scritto al sindaco

Per cercare di sbloccare la situazione Corbetta ha scritto al sindaco Corti e all’assessore Guidotti: “Li ho esortati a incontrare l’assessore regionale Gallera e a chiedere il suo intervento affinché Ats Brianza consenta al Comune di accedere ai dati sanitari. Ho dato piena disponibilità a fare da tramite tra Comune e assessore regionale perché si possa organizzare l’incontro in tempi rapidissimi e risolvere finalmente questa assurda situazione. Dopo 7 anni di attesa non si può chiedere ai cittadini di aspettare ancora. Se Corti e Guidotti, come hanno dichiarato più volte, vogliono davvero realizzare lo studio epidemiologico, non si arrendano allo stop inaccettabile che Ats sta imponendo, ma al contrario proseguano con decisione sulla strada intrapresa. Io sono disponibile a collaborare ma per convincere l’assessore regionale è necessario l’intervento del sindaco: attendo un suo riscontro”, conclude il consigliere regionale.