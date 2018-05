Incidente in viale Lario, a Giussano: ferito un 80enne.

Oggi pomeriggio a Paina

Incidente in viale Lario, a Giussano: ferito un 80enne. Scontro tra auto e moto, questo pomeriggio, davanti all’ingresso dell’Esselunga. Sul posto, sono subito arrivati in codice giallo l’automedica di Monza e Brianza e l’ambulanza di Seregno soccorso e una pattuglia della Polizia locale di Giussano. Ferito un anziano di 79 anni, che è stato immediatamente soccorso e poi portato in ospedale.