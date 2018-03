Da diverse ore spopola in rete la notizia di una voragine al centro di Seregno. In pochi, per fortuna, ci sono cascati: la foto è un fake, ripescato in rete da qualche archivio del 2013.

La fake news sulla voragine a Seregno fa il giro del web

Il post inizia con “No, non è Roma, ma Seregno. Via Stoppani nel tratto dai Carabinieri al Ballerini”. Qualcuno a Seregno si è anche apprestato a smentire la notizia, dopo aver verificato, passandoci, che la situazione fosse sotto controllo. In realtà si tratta di una fake news che in poco tempo si è guadagnata una certa notorietà, anche in Brianza.

Una foto del 2013

Incertezza sulla data e sul luogo dello scatto. Alcuni parlano di una foto fatta in Ucraina nel 2013, altri di una voragine che si aprì in Michigan sempre alcuni anni fa, altri ancora di una barzelletta o di un fotomontaggio neanche ben riuscito.

Vere invece le segnalazioni arrivate in questi giorni in redazione

Fake news a parte sono invece verissime le segnalazioni fatte dai tanti cittadini seregnesi che in questi giorni lamentano buche, anche pericolose, in molte strade della città.

