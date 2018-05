Una maratona di lettura. La propongono per domenica 27 maggio, a Palazzo Arese Borromeo, gli Amici della biblioteca, il gruppo di lettura Pequod, l’associazione fotografica Punti di vista e Consenso.

Dalle 17 alle 23 (con rinfresco dalle 19.30 alle 20.30) chiunque potrà leggere ad alta voce brani sul tema del viaggio. Il susseguirsi di letture sarà intervallato da racconti fatti con immagini, musica, teatro, fotografia ed altre forme d’arte.

A tema il viaggio

“Chi vuole partecipare lo può fare liberamente – ricordano i membri dell’associazione Amici della Biblioteca, ideatori dell’evento -, sia in qualità di ascoltatore, e in questo caso decide quando e per quanto tempo fermarsi, sia in qualità di lettore”.

“Ogni lettore ha a disposizione cinque minuti – continua per gli Amici Hermann Zocco – senza dover raccontare la trama del libro né introdurlo in alcun modo. Il progetto, basato sul piacere della lettura, ha l’obiettivo di stimolare l’incontro tra lettori ad alta voce ed ascoltatori di brani letti, permettendo un reciproco arricchimento in termini di scambi di emozioni”. Chi parteciperà alla maratona dovrà scegliere un brano sul tema del viaggio e contattare gli organizzatori per concordare nel dettaglio l’intervento, scrivendo una mail a marataonalettura.cesano@gmail.com. Per gli indecisi saranno disponibili brani selezionati dagli organizzatori.

La proposta fa parte di “Maggio dei libri”

La maratona di tettura è la novità cesanese dell’edizione 2018 del “Maggio dei Libri”, organizzato per l’ottavo anno consecutivo dal ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo in collaborazione con l’Associazione italiana editori.

Chiuderà il cartellone degli eventi proposti in città dal 9 maggio dall’assessorato alla Cultura guidato da Silvia Boldrini e dalla biblioteca Vincenzo Pappalettera, in collaborazione col gruppo di lettura Pequod, gli Amici della Biblioteca e la libreria “Un Mondo di Libri” di Seregno.