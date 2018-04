Tornerà a Besana l’alpino ritrovato sull’Adamello. D’accordo con i pronipoti, l’Amministrazione comunale e le Penne nere di Villa Raverio accoglieranno i resti di Rodolfo Beretta, originario di Villa Raverio, scomparso nel 1916 durante la Grande guerra.

L’alpino Beretta tornerà a casa

La cerimonia, con tutta probabilità, si terrà in occasione delle celebrazioni del 4 Novembre. Intanto, il prossimo 13 maggio, il sindaco Sergio Cazzaniga e gli Alpini di Villa parteciperanno alla 91esima adunata nazionale degli Alpini, in programma dall’11 al 13 maggio a Trento. E lo faranno proprio in nome di Beretta.

Una curiosità: l’adunata del 13 maggio cadrà nel giorno del compleanno del villese, nato il 13 maggio del 1886.

Sul Giornale di Carate in edicola martedì 1 maggio tutti gli approfondimenti.