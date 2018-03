L’Avo di Desio si amplia ed è pronta a reclutare nuovi volontari.

Ad aprile in programma il nuovo corso Avo

Ad aprile è in programma il nuovo corso per volontari Avo a partire da giovedì 5. Il primo incontro sarà tenuto da Daniela Battaglia e si intitola “Solidarietà e responsabilità”: al centro della riflessione ci sarà l’importanza di essere volontario per sé e per gli altri. I volontari Avo sul territorio di Desio sono circa 200 e si impegnano a portare sollievo e conforto alle persone che soffrono. In totale sono previsti cinque incontri, di cui il secondo sarà il 9 aprile e i successivi saranno il 12, il 16 e il 19 aprile.

Ecco i requisiti per diventare volontari

Per diventare volontario Avo è necessario avere un’età compresa tra 18 e 75 anni, completare il corso base per acquisire le competenze necessarie, effettuare il servizio con regolarità, garantire almeno due ore di turno alla settimana e praticare il tirocinio affiancati da un tutor già in servizio. Tutti gli incontri si svolgeranno alle 20.45 nell’Aula Magna dell’ospedale in via Mazzini 1. Per informazioni Avo Desio: ospedale Desio 327 5664918, avo.desio@virgilio.it.