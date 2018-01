E’ partita lunedì la rivoluzione viabilistica in centro a Carate e via Romagnosi è off limits.

Via Romagnosi sotto i ferri

La riqualificazione delle vie Romagnosi e Dante Cesana è affidata ad una ditta di Cerete, in provincia di Bergamo. Sei le fasi di lavoro previste, in calendario una dietro l’altra, nel corso delle quali gli operai saranno impegnati dalle 7 alle 17, dal lunedì al venerdì.

In via Dante Cesana, lungo il muro della Clinica Zucchi, addio a dieci posteggi (è prevista la rimozione forzata); lo stesso in via Citterio (tre gli stalli off limits), per fare spazio ai macchinari.

Le prime due tranche sono state già definite sul sito internet del Comune. Riguardano solo via Romagnosi; in via Cesana la circolazione non subirà cambiamenti.

Marciapiede e senso unico

La fase numero uno porterà alla costruzione dei marciapiedi in via Romagnosi, nel tratto tra l’intersezione con viale Mazzini e quella con via Caprotti; ed il senso unico di marcia salendo da viale Mazzini. Nel corso delle operazioni la svolta sarà obbligatoria a sinistra, in via Caprotti, per i veicoli provenienti da via Cesana.

Nel secondo step si proseguirà con il marciapiede di via Romagnosi.

Il transito sarà vietato da lunedì a venerdì, escluso i residenti, nell’intero tratto interessato, residenti esclusi.