Lavori in corso sulla rotonda, viabilità modificata a Renate

Lavori in corso e viabilità modificata a Renate. Succede sulla rotatoria tra le vie Vittorio Emanuele e Cavour.

Lavori in corso

Sono iniziati oggi, giovedì 26 aprile, i lavori per la riqualificazione della rotonda del centro del paese. Per fare spazio al cantiere, fino all’1 maggio la viabilità subirà delle modifiche. Attualmente chi proviene da via Cavour può solo svoltare a destra. Chi percorre vie Vittorio Emanuele, invece, può svoltare a destra in via Cavour o proseguire dritto verso via Mazzucchelli.

Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori modifiche, come indicato dal progetto qui sotto.

Modifica temporanea

“A lavori conclusi la viabilità tornerà alla normalità”, ha assicurato il sindaco Matteo Rigamonti sulla sua pagina Facebook.