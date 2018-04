Lavori in corso sulla Valassina. E di nuovo code.

Code in Valassina

Operai e mezzi sono impegnati sulla carreggiata sud, in direzione Milano, tra Briosco e Giussano. E’ in corso un intervento di asfaltatura che ha ridotto il tratto ad una sola corsia di marcia. Da qui il traffico rallentato e la colonna di auto e camion ora giunta fino all’uscita per Arosio.