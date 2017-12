L’Equipe 2000 brinda al Natale. Tanto cibo, allegria e amicizia sono stati gli ingredienti della festa di Natale dell’Associazione sportiva diettantistica Equipe 2000 di Cesano Maderno.

Festa multietnica sotto l’Albero

Dopo la messa celebrata da padre Flavio Parziani, atleti e dirigenti si sono ritrovati (con le loro famiglie) in oratorio, per il pranzo. Presenti oltre 170 persone. Di tutte le età e di diverse nazionalità.

“Il ricco menù preparato da una decina di volontarie con il supporto delle animatrici dell’oratorio – spiegano gli organizzatori – è stato pensato per non abbandonare la tradizione ma anche per accogliere tutte le culture e le religioni. Ad esempio, nei piatti, non c’era traccia di carne di maiale”.

“Un’occasione per stare insieme e far conoscere anche chi magari durante l’anno si incontra poco: i ragazzi della Open hanno potuto incontrare i più piccoli atleti e le loro famiglie, cementando lo spirito di appartenenza”, ha spiegato il vicepresidente Fulvio Fretto.

Mai così tanto numerosi

Durante la giornata sono stati consegnati i regali che gli allenatori hanno pensato per i propri bambini: tazze e portachiavi “brandizzati Equipe” e scaldacollo marchiato con il proprio nome.“E’ stato un anno speciale per la nostra associazione, l’anno del cinquantesimo di fondazione: siamo cresciuti molto – spiega il presidente Fabio Pinelli – anche numericamente, e abbiamo l’ambizione di poter essere sempre più un punto di riferimento per il nostro territorio. Questa festa lo conferma: l’Equipe 2000 nel passato recente non aveva mai visto così tante persone festeggiare insieme”.