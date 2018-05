Lezione di giornalismo questa mattina, mercoledì 9 maggio, alla scuola media “Traversi” di Meda.

Lezione di giornalismo per 120 studenti

Una lezione speciale per 120 studenti delle classi seconde, che in occasione della settimana dedicata alla “Mostra del libro”, con approfondimenti sulla scrittura, hanno avuto modo di conoscere meglio il mondo delle 5W. In cattedra i giornalisti di testate locali radicate nel territorio, tra cui “Il Giornale di Seregno”.

Con i giornalisti hanno conosciuto il mondo delle 5W

Con attenzione ed entusiasmo hanno ascoltato i giornalisti che hanno raccontato le proprie esperienze e come si svolge una giornata lavorativa, dalla raccolta delle informazioni, alla stesura degli articoli, all’impaginazione. Hanno conosciuto i termini tipici del linguaggio giornalistico e redazionale, appreso come si scrive un pezzo e come si fa a recuperare una notizia. Tanti gli argomenti trattati, dall’attendibilità delle fonti ai criteri che definiscono cos’è una notizia, fino ad arrivare al tema, attualissimo, dell’integrazione tra carta e web, un passaggio fondamentale per adeguarsi all’evoluzione del mondo dell’informazione.