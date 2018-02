Dolce, sincero e “in vacanza dalla moglie”. Si definisce così il personal trainer dei famosi approdato a Cayo Cochinos, teatro della trasmissione Isola dei famosi, grazie al popolo del web che ha premiato la sua spontaneità. Stiamo parlando di Franco Terlizzi, classe 1962 di Lomagna.

Da Lomagna all’Isola dei famosi

Terlizzi è sbarcato in Honduras ed è diventato membro ufficiale della tredicesima edizione dell’”Isola dei Famosi”. Il brianzolo ha infatti sbaragliato tutti gli altri concorrenti e ha conquistato il popolo di internet, che a suon di like e voti tramite il sito o la app del reality web «Saranno isolani» lo ha decretato naufrago a tutti gli effetti.

La storia di Terlizzi

Terlizzi è un ex pugile professionista e ha combattuto nella categoria dei pesi massimi leggeri, ottenendo anche importanti risultati. Terminata la carriera sul ring non ha però abbandonato il mondo dello sport, reinventandosi come personal trainer dei vip. Ed ora si farà conoscere anche dal grande pubblico grazie alla nota trasmissione televisiva.