Lotta alle deiezioni canine, campagna di controlli nei parchi e nelle strade di Bovisio Masciago. Il sindaco Giuliano Soldà annuncia la linea dura e a breve ripartirà una campagna di controlli capillari per verificare che i quattrozampe a spasso siano provvisti di guinzaglio e museruola ma anche che i loro padroni raccolgano le deiezioni

Aumentate le segnalazioni

Negli ultimi tempi le segnalazioni sono aumentate, soprattutto di cani senza guinzaglio al parco Perlasca e una signora anziana si è fatta male proprio scivolando su un escremento lasciato su un marciapiede. «Intensificheremo i controlli con la Polizia locale – Con l’avvicinarsi della bella stagione non vorremmo trovarci con i marciapiedi e le aree verdi sporche impedendo ai bambini di poter giocare tranquillamente. L’anno scorso quando avevamo fatto questa campagna c’erano stati dei buoni risultati, avevamo fatto anche qualche multa».

Multe fino a 500 euro

Le aree cani in città non mancano ma a quanto pare anche lì bisogna rammentare ai padroni la civiltà: all’ingresso di quella in via Nenni ad esempio campeggia un cartello che ricorda di raccogliere le deiezioni del proprio cane poiché si rischia una sanzione fino a 500 euro se trovati sprovvisti di idonea attrezzatura

Presto una nuova area cani

L’Amministrazione però ha in programma di realizzarne un’altra, piuttosto grande, in via Bertacciola. «Stiamo predisponendo il bando – spiega Soldà – questa area cani avrà in una zona dedicata allo sgambamento e una alla formazione cinofila con rilascio del patentino per i padroni. La nostra idea è darla in gestione a un’associazione».