Straordinario successo della lotteria Enpa

Lotteria Enpa ecco i biglietti vincenti

Il 7 gennaio presso la sede dell’Enpa di Monza è stata effettuata l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria. Questa prima lotteria benefica organizzata dalla nostra sezione – fanno sapere gli organizzatori – ha avuto uno straordinario successo, permettendoci di accudire sempre meglio gli animali soccorsi e ospitati presso il nostro rifugio.

L’elenco del biglietti vincenti

L’elenco completo dei 55 biglietti vincenti e dei relativi premi è pubblicato sul sito dell’ENPA e sulla pagina Facebook dell’associazione. Tutti i voncitori sarabbo contattati dallo staff nei prossimi giorni.

Tutti i fortunati vincitori saranno contattati telefonicamente nei prossimi giorni.

Ecco i primi 10 biglietti vincenti e rispettivi premi:

1 – biglietto n. 7608 – Corso di inglese per adulti di 32 ore (offerto da Myes_My English School_Monza)

2 – biglietto n. 4478 – Ritratto personalizzato di persona o animale (offerto da _Luciana Tonetto / iDallaRovere_Verano Bza)

3 – biglietto n. 4619 – Flama Lampada / Danese Milano (offerto da _Caprotti_Monza)

4 – biglietto n. 3259 – Orologio Skin Swatch (offerto da Enpa Monza e Brianza)

5 – biglietto n. 5396 – Orologio donna Calvin Klein (offerto da Enpa Monza e Brianza)

6 – biglietto n. 5517 – Orologio uomo Calvin Klein (offerto da Enpa Monza e Brianza)

7 – biglietto n. 2063 – Bracciale Calvin Klein (offerto da Enpa Monza e Brianza)

8 – biglietto n. 3927 – Bijoux Swatch parure Swarovski (offerto da Enpa Monza e Brianza)

9 – biglietto n. 5302 – Collana Calvin Klein (offerto da Enpa Monza e Brianza)

10 – biglietto n. 6199 – Buono 100 € / Acquisto prodotti per cani/gatti/cavalli (offerto da Husse_Monza e Brianza)

AlimentAnimali: si riparte sabato all’OasiPet di Seregno

Intanto l’associazione ha comunicato che sabato 13 gennaio le volontarie faranno un gradito ritorno all’OasiPet di Seregno per la prima raccolta alimentare del nuovo anno. Le volontarie e lo staff del supermercato per animali vi aspetteranno al punto vendita di via Circonvallazione dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19.30 per dare indicazioni e consigli a tutti coloro che volessero acquistare del cibo per gatti.

L’iniziativa mira a raccogliere cibo soprattutto per i gatti delle colonie feline, in primis quella composta da circa 35 gatti liberi che vivono nell’area del vecchio canile dismesso di via Buonarroti a Monza.

Oltre al cibo per i gatti adulti,sono sempre ricercatissimi gli alimenti specifici per i gattini. Che sono davvero tanto e che continuano a cercare una famiglia e una casa.