Riapre lunedì il centro cottura di Cesano Maderno. Dopo l’incidente di fine ottobre, quando un autocarro danneggiò la tettoia del centro cottura Sodexo di via Lazzati, la struttura è pronta a tornare al pieno funzionamento. Lo annuncia il Comune in una nota ufficiale, che informa della riapertura a partire da lunedì prossimo, 8 gennaio.

Il servizio mensa è stato sempre garantito

L’accesso al centro cottura era stato preclusi dai Vigili del fuoco intervenuti dopo l’incidente di fine ottobre. In queste settimane sono stati eseguiti interventi di rimozione della tettoia danneggiata e di messa in sicurezza dell’ingresso al centro. La chiusura forzata della struttura non ha comportato problemi al servizio mensa, sempre garantito grazie ai centri cottura dei Comuni limitrofi.

“I problemi emersi un anno fa sono stati risolti”

Soddisfatto l’assessoreall’Istruzione, Pietro Nicolaci: “L’incidente non ha avuto ripercussioni sul servizio. Una conferma positiva è venuta dalla commissione mensa che si è riunita nel periodo pre-natalizio: genitori e docenti hanno osservato che la mensa è pienamente funzionale e i problemi evidenziati all’inizio del 2017 sono stati risolti. Se problemi ci sono, allo stato attuale, sono davvero minimi e di facile soluzione”.