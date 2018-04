Maltrattamenti asilo Varedo. “Servono telecamere in tutte le scuole” A chiederlo il Codacons che in una nota parla di casi in continuo aumento. Dello stesso parere la deputata e leader di Forza Italia Giovani, Annagrazia Calabria.

Dopo la notizia dell’arresto – ai domiciliari – per una donna di 45 anni, insegnante in un asilo di Varedo accusata di maltrattamenti nei confronti di bambini dai 4 ai 6 anni, arrivano le prime dichiarazioni.

“Subito una legge sui sistemi di videosorveglianza”

Secondo la deputata e leader di Forza Italia Giovani, Annagrazia Calabria serve subito una legge sui sistemi di videosorveglianza negli asili. “Una maestra di scuola materna arrestata in Brianza con l’accusa di aver maltrattato i suoi piccoli alunni – ha scritto la deputata su Facebook. Oramai, di vicende così è piena la cronaca, da Nord a Sud Italia. E in questa legislatura vogliamo finalmente dare risposte concrete alla necessità di sicurezza per chi non può difendersi da solo”. “La nostra proposta per l’installazione di sistemi di videosorveglianza negli asili e nelle strutture socio-assistenziali per anziani e disabili deve essere presto legge – prosegue Calabria. Serve un segnale chiaro delle istituzioni a favore della tutela dei più deboli”.

Il Codacons: “I casi di violenza si stanno moltiplicando”

Sulla vicenda è intervenuto in queste ore anche il Codacons.

“Ancora una volta i bambini sono vittime di maltrattamenti da parte degli insegnanti, e si stanno moltiplicando i casi di violenza negli asili portati alla luce solo grazie a telecamere nascoste installate dalla magistratura – commenta il presidente Marco Maria Donzelli.

“Questo dimostra come sia necessario installare telecamere di videosorveglianza in tutti gli asili e scuole elementari d’Italia, per controllare l’operato del personale scolastico ed evitare abusi e violenze che possono avere conseguenze anche gravi sui bambini. Chiediamo quindi al Parlamento che fine abbia fatto il Ddl sull’installazione di telecamere a circuito chiuso negli asili e nelle strutture socio assistenziali per anziani, approvato nell’ottobre del 2016 alla Camera, di cui al momento non si sa più nulla, nonostante l’evidente urgenza di provvedimenti in materia” – conclude il presidente Codacons.