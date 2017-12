Dipendente comunale in pensione dopo 41 anni in Comune, “mi mancheranno i colleghi”. A lei il saluto e il “grazie” del sindaco.

Ha lavorato dall’ottobre del 1976

Donna dal carattere dolce e riservato, Maria Grazia Colombo ha svolto 41 anni di onorato servizio al Comune desiano. “Ho iniziato a lavorare per il Comune nell’ottobre del 1976. Prima ho lavorato per qualche mese in una ditta di calzature qui a Desio, poi ho deciso di fare domanda per il Comune. Al colloquio c’erano due assessori e un funzionario che mi hanno dettato una pagina di giornale e io dovevo stenografarla nel più breve tempo possibile e in maniera dettagliata” racconta, ricordando come sia stata proprio l’abilità nello stenografare che le ha permesso di ottenere il posto.

“Mi mancheranno tantissimo i colleghi”

Desiana doc, ha studiato ragioneria al Collegio Paola di Rosa per poi diplomarsi alle Preziosine di Monza. Ha dato il suo contributo all’ufficio Tecnico per l’Edilizia privata, poi in segreteria e all’ufficio Anagrafe. “Mi è sempre piaciuto molto il mio lavoro. Quando ero in segreteria seguivo tutti i Consigli comunali e ho conosciuto diversi sindaci – dice – ciò che mi mancherà di più sono i miei colleghi; tra di noi c’è una bellissima amicizia, ma ci terremo in contatto». Anche il sidnaco, Roberto Corti, l’ha voluta salutare. “Ora mi dedicherò alla mia famiglia e alla casa”. Prima un mese di assoluto riposo e poi si dedicherà anche a qualche hobby.