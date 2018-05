Missionaria robbianese in Bolivia, la storia di Monica Palladino.

Il rientro a casa e il suo racconto

Una scelta certamente non facile quella di Monica che vive in una comunità, a 4.200 metri di altezza, nella località di Humanata, in Bolivia, in mezzo a terreni poverissimi. Con gli amici dell’Operazione Mato Grosso, hanno deciso di ridare vita ad una parrocchia abbandonata da qualche anno, nella missione.

“Con un sacerdote, che ci raggiunge per celebrare i sacramenti e fare catechesi, una giovane del posto che mi affianca, cerchiamo di dare vita a piccole esperienze di gioco e di formazione ad un gruppo di bambini. Certo i problemi sono molti, ma si va avanti con grande volontà », ha raccontato agli amici di Robbiano, durante una serata, organizzata settimana scorsa. L’incontro è stata organizzata dal gruppo missionario di Robbiano, nei locali della Cooperativa, con l’aiuto del gruppo cucina e di altri generosi volontari. A condividere il racconto di Monica c’erano don Marco Zappa anche il parroco don Sergio Stevan e monsignor Angelo Sala, oltre a molti concittadini. Molte immagini, proiettate in sala, per raccontare l’esperienza della giovane missionaria, rientrata a Robbiano i primi di gennaio che resterà in città ancora per qualche giorno, prima del volo di ritorno a Humanata.