Movimento 5 Stelle, ecco il candidato sindaco

E’ Giancarlo Grion il primo nome per la corsa alla poltrona di sindaco in città. Il Movimento 5 Stelle ha ufficializzato nelle scorse ore la sua candidatura. Ragioniere in pensione, nato a Udine il 4 aprile 1950, il nome di Grion è stato scelto all’interno del Movimento per correre alla carica di primo cittadino.

Diplomato nel 1979, Grion ha lavorato e prestato la sua collaborazione in diverse aziende e in vari settori per finire la carriera lavorativa in un’industria lombarda che si occupa di produzione e trasformazione del cartone ondulato nel 2012, anno in cui ha raggiunto la pensione. Sposato, padre di tre figli, si è avvicinato negli ultimi anni al Movimento di Beppe Grillo.

Grion: “Serve voltare pagina”

“Credo che oggi la forza politica con maggiore affidabilità, serietà e coerenza sia il Movimento 5 Stelle. Mi sono avvicinato per la forte assonanza negli ideali e nella volontà di creder in un’Italia rappresentativa e coerente verso le idee che molti cittadini hanno nel cuore”, ha detto Grion.

Grion si è detto pronto a una sfida impegnativa. “Voltiamo pagina per dare una risposta a quanti delusi non si fidano più di chi ha umiliato l’Italia”, ha detto il candidato sindaco.

