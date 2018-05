Musica e grigliate insieme alla Croce bianca: il prossimo weekend a Giussano.

Festival grill & rock

Sabato 19 e domenica 20 maggio, presso la piazza del mercato, in via Nenni, ci sarà l’evento “Festival grill & rock “, organizzato grazie alla collaborazione tra Croce Bianca Giussano e Italia on the road.