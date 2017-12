Programmazione ricchissima di iniziative per respirare l’atmosfera della festa. “Aspettando il Natale” è organizzata da Ala Artigiani, Voglio la luna e le parrocchie limbiatesi. Il Villaggio degli Elfi sarà allestito da “La Compagnia” e la Fondazione Regina Margherita. I “Mercatini di Natale” nell’ex Cral sono a cura dell’associazione Mombellissimo. Quest’anno la pista di pattinaggio si è spostata in piazza Della Repubblica.

Villaggio degli elfi

Sabato 9 dicembre tutti i bambini sono inviati a portare una lanterna alle 17 in piazza Della Repubblica per illuminare la strada verso il Villaggio degli Elfi dove potranno conoscere Babbo Natale. Domenica 10 per l’intera giornata si potranno ammirare gli elfi all’opera nella scuola materna Regina Margherita (si entra dal passaggio segreto di piazza Solari). Dalle 14 attività elfiche e angolo delle fiabe

Aspettando il Natale

Domenica 10 n piazza Della Repubblica e in via Matteotti bancarelle, zampognari, Babbi Natale band, mostra fotografica nell’antica chiesa San Giorgio, giochi per bambini, vin brulé, castagne, zucchero filato, animazione con Dma, Accademia di musica, canto e teatro di Bovisio Masciago

Poesia e bambini

Giovedì nell’aula consiliare di Villa Mella “Poetico Natale” con la partecipazione straordinaria di Alessandro Quasimodo, sabato in biblioteca “Tanti auguri”, laboratorio creativo per bambini da 6 a 10 anni

Domenica 17 a Limbiate centro

In piazza Della Repubblica e in via Matteotti bancarelle, zampognari, Babbi Natale band, concerto corni delle Alpi, giochi per bambini, vin brulé, castagne, zucchero filato, animazione con Dma, Accademia di musica, canto e teatro di Bovisio Masciago. Alle 16 Presepe vivente della parrocchia san Giorgio: percorso per le vie cittadine e termine nel cortile della scuola dell’infanzia Regina Margherita

“Mercatini di Natale” a Mombello

Sabato 16 e domenica 17 dicembre nell’ex Cral Antonini di via Monte Grappa 42. Si potranno visitare stand di hobbisti, la casetta di Babbo Natale, divertirsi con laboratori di Natale, truccabimbi, baby dance. Domenica alle 15,30 saggio natalizio delle ginnaste del Centro Olimpia e magia di strada con mago Edwin

Musica a ridosso del Natale

Venerdì 22 dicembre alle 21 in chiesa San Giorgio “Concerto di Natale” del coro gospel Sweet Blues a favore dell’associazione Voglio la luna. Sabato 23 in piazza Della Repubblica e via Matteotti bancarelle, animazione con Dma di Bovisio Masciago