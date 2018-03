I lavori della nuova scuola primaria di Bovisio Masciago procedono a ritmo spedito. Venerdì nell’area di via monsignor Mariani è stata allestita la gru, segno che si sta cominciando a predisporre la struttura fuori terra.

Cantiere della nuova primaria

«Conclusa la fase di scavo con riempimento di materiale inerte si è proceduto con la prima gettata di calcestruzzo per la platea, cioé l’appoggio della struttura Ora si stanno disponendo le prime parti sporgenti, cioé i ferri che saranno inglobati nella seconda gettata. Questa fase di lavoro si concluderà dopo Pasqua» ha spiegato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Paolo Bosisio

Cronoprogramma

Da aprile a maggio – Conclusa la base, si procederà con le parti verticali: quindi la gabbia metallica che costituirà l’ossatura dell’edificio, i pilastri e i muri perimetrali

Da giugno ad agosto – copertura e impermeabilizzazione della struttura

Settembre – impianti e parti interne

Entro Natale – arredi

Il trasferimento degli alunni

I bambini potrebbero dunque trasferirsi nella nuova scola durante la pausa natalizia dell’anno scolastico 2018/2019: “Siamo d’accordo con l’impresa che si procederà con un collaudo a step in modo da anticipare i tempi” ha annunciato Bosisio.

Lavori seguiti dagli uffici comunali

I lavori vengono seguiti passo passo dai tecnici del Comune. «In questi giorni abbiamo in programma un incontro con i progettisti per affinare il programma dei lavori – ha continuato Bosisio – e anche nei prossimi mesi organizzeremo periodicamente degli incontri periodici in cantiere e in Comune»

I rallentamenti alla partenza

I lavori per ora procedono in linea con le tempistiche stabilite. «Abbiamo perso un po’ di tempo a novembre perché durante gli scavi sono state trovate una linea del gas e una dell’Enel che poi sono rivelate dismesse ma era doveroso condurre delle verifiche – ha precisato l’assessore – come fine lavori resta l’impegno a concludere netro agosto/settembre di quest’anno»

Già disposte le classi omogenee

Intanto il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo, Alberto Maria Sedini è già al lavoro da tempo per creare classi omogenee alla primaria di via Cantù, in modo da evitare problemi di riorganizzare dei bacini di utenza dei due plessi di primaria

Opera da 5,5 milioni

La nuova scuola prevede un investimento di 5,5 milioni di euro: di questi 3,3 arrivano da Governo tramite un bando e i restanti 2,2 sono a carico del Comune. Il plesso di via Mariani prevede 13 aule, una palestra, una mensa organizzata su due turni, la biblioteca e almeno due sale polifunzionali, da utilizzare anche per usi extrascolastici