Oggi, martedì 1 maggio, in edicola solo con il Giornale di Desio un inserto dedicato a NOVA FIERA, la Fiera di Nova Milanese, 16 pagine che trattano tutto, da Cascina Triestina all’Arci Nova, dal bellissimo Duomo realizzato da Eurotubi sino al bellissimo spettacolo di Max De Vito, Smile Festival decima edizione, in programma sabato 12 maggio.

Nova Fiera ai nastri di partenza, l’assessore: “Sarà l’edizione più bella”

“Sarà la migliore edizione di tutte perché bella e innovativa”. Non ha dubbi l’assessore al Commercio Leonardo Paletta nel presentare la 15esima edizione di Nova Fiera organizzata da Tensotend by Alpi in collaborazione con il Comune. Dopo due anni di stop la campionaria, che sarà allestita sotto un ampio tendone nell’area del mercato, si accinge a ripartire: fervono i preparativi per una manifestazione che si preannuncia ricca di eventi.

Spettacoli e intrattenimento

Da sabato 5 a domenica 13 maggio area espositiva con 54 stand lungo il perimetro della fiera, zona centrale con palco per spettacoli e intrattenimento con eventi ogni sera, area ristoro con street food. Sarà esposto anche il Duomo realizzato con tubi d’acciaio dall’azienda Eurotubi.

Tra le novità anche un maxi stand di 80 metri quadrati per le attività commerciali novesi che parteciperanno alla Fiera versando una quota ridotta. All’ingresso gazebo del Comune, della farmacia e delle associazioni.

Il programma

Il programma offre intrattenimento ogni sera con eventi anche il pomeriggio nel fine settimana.

Ecco il programma di Nova fiera fino a lunedì 7 maggio: sabato alle 15,30 taglio del nastro, sarà presente anche una delegazione di Monte Sant’Angelo. Seguiranno intrattenimento musicale, pomeriggio con l’associazione Cascina Triestina e in serata concerto con Fisiorchestra italiana diretta dal maestro Vincenzo Mininno dell’associazione culturale di Cinisello Balsamo.

Domenica esposizione di moto con il gruppo harleysti «I ciaparat». Alle 16 esibizione della scuola di danza Dna e alle 21 cabaret con Carlo Della Santa, Mitcha, Max Pieriboni, Alex De Santis. Lunedì alle 21 serata rap con Yzzle, Dj Ghost, Tusco e Sonny Edge.