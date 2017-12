Paolo Cerizzi è da guinness dei primati. Ha nuotato ammanettato per 25 metri in meno di trenta secondi.

E’ riuscito nell’impresa

Alla fine, ce l’ha fatta. Eros Paolo Cerizzi, 43 anni e nuotatore “estremo”, è riuscito nella sua impresa di nuotare ammanettato per 25 metri in meno di 30 secondi. 25.3, per la precisione, il tempo che il desiano ha fatto registrare venerdì pomeriggio nella piscina “di casa”, nel centro sportivo di via Agnesi. Per l’occasione Cerizzi ha indossato due paia di manette, un paio “da poliziotto” ai polsi e un altro paio, questo costruito su misura per lasciare un minimo di movimento e per non appesantire eccessivamente la nuotata, alle caviglie.

Il ricavato al Maria Letizia Verga

La nuotata, per quanto bizzarra, non è però stata una trovata estemporanea, dato che Cerizzi, nel suo curioso curriculum da atleta, conta già due record simili: uno effettuato nello stretto di Messina (distanza più lunga, 3162 metri) e uno a Gran Cayman (miglio più veloce, un’ora e quattordici). Entrambe le volte l’impresa era sulla lunga distanza, mentre questa volta si è basato tutto sull’adrenalina e sulla forza esplosiva. La giornata è stata organizzata dal Milan Club Nino Campetti di Casorezzo e patrocinata dal Comune di Desio e il ricavato sarà donato interamente al comitato Maria Letizia Verga.