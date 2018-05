Nuove chiusure in vista in Tangenziale Nord. Lo comunica la Milano – Serravalle. I disagi a partire da lunedì 7 maggio.

Nuove chiusure in Tangenziale Nord

Possibili nuovi disagi per gli automobilisti che percorrono la Tangenziale Nord. Per lavori di pavimentazione sono previste nuove chiusure in orario notturno. I lavori inizieranno lunedì 7 maggio e proseguiranno fino a giovedì 10. Ecco nel dettaglio tutti gli interventi previsti:

– Dalle 22 di Lunedì 7 Maggio alle 06 di Martedì 8 Maggio 2018, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Como-Meda) nella tratta compresa tra l’interconnessione A52-A4 Torino e Cinisello Balsamo Sud / Robecco. Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Monza Centro, Monza – S. Alessandro e l’interconnessione A4-A52. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria attraverso lo svincolo Monza Sant’Alessandro per il successivo ingresso in Tangenziale Nord allo svincolo S.S. 36 MI-Viale Zara.

– Dalle 22 di Martedì 8 Maggio alle 06 di Mercoledì 9 Maggio 2018, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Como-Meda) nella tratta compresa tra S.P.131 Nova Milanese e S.P.9 Vecchia Valassina, rami di svincolo interclusi. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale Nord allo svincolo S.P.9 Vecchia Valassina.

– Dalle 02 alle 06 di Mercoledì 9 Maggio 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Cinisello Balsamo Nord in carreggiata nord (direzione Como-Meda). Il percorso alternativo in questo caso prevede l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo S.S.36 Monza – Villa Reale per il successivo ingresso in carreggiata nord.

– Dalle 22 di Mercoledì 9 Maggio alle 06 di Giovedì 10 Maggio 2018, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) con obbligo di uscita allo svincolo Sesto San Giovanni – Viale Italia. Contestualmente sarà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Sesto San Giovanni – Viale Italia per la medesima carreggiata sud. Indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale Est allo svincolo Sesto San Giovanni – Via di Vittorio.