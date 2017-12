Nuovi colombari a Robbiano e Paina: costeranno 225.000 euro.

Opere pubbliche

Nuovi colombari a Robbiano e Paina: costeranno 225.000 euro. Sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione dei due nuovi blocchi nei rispettivi camposanti. L’intervento vedrà la creazione, complessivamente, di 96 nuovi posti, equamente suddivisi nei due cimiteri. Saranno inoltre creati 48 cinerari nel blocco di Robbiano. L’opera costerà all’Amministrazione comunale 225.00 euro e rientra tra gli interventi previsti nel piano delle Opere pubbliche 2017-2019. L’importo sarà finanziato per 95.000 euro da un avanzo di amministrazione e per la restante parte da entrate e permessi di costruire.