Open day A.S.D. San Luigi Robbiano: un successo. Grandissimo successo con tanta affluenza di bambini e genitori alla giornata organizzata dalla società sportiva dell’oratorio. Sabato pomeriggio, in via Dante, sono arrivati tanti piccoli aspiranti atleti per un pomeriggio pieno di attività sportive: dal giocadanza, per bambini e bambine, al calcio e alla pallavolo. Soddisfatti gli organizzatori per la riuscita dell’evento.

Il pomeriggio si è chiuso con una grande merenda e un regalo ai partecipanti: delle magliette ricordo della società a tutti i bambini.