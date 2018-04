Oratorio di Santo Stefano, da luglio aumentano le tariffe di ingresso. Una decisione presa dall’Amministrazione comunale di Lentate sul Seveso per promuovere un luogo che rientra nel progetto «Museo diffuso nel territorio», ovvero «uno spazio che consenta di raccontare la città, valorizzandone gli aspetti distintivi».

Aumentate le tariffe dell’oratorio Santo Stefano con una delibera di Giunta

Per dare maggiore risalto a uno dei «gioielli» lentatesi, con una delibera di Giunta si è deciso di ridefinire le tariffe di ingresso: il biglietto intero non costerà più 3 euro, ma 5, con una riduzione del 50 per cento per gli studenti minorenni, quelli universitari con età inferiore a 26 anni, gli over 65 e i gruppi composti da un minimo di 15 persone.

Ecco chi non paga

L’ingresso sarà gratuito per tutti i residenti e i bambini frequentanti le scuole del territorio, per le guide abilitate e gli accompagnatori dei gruppi, oltre che per i disabili. Le nuove tariffe saranno applicate a partire dal primo luglio 2018.