Paolo Nespoli torna a casa per la festa di Verano

10 Giugno

Paolo Nespoli torna a casa per la festa di Verano. E’ sicuramente uno dei veranesi più illustri e più seguito, grazie ai suoi «viaggi nello spazio», ma è anche un amico di tanti, in paese, ecco perchè c’è molta attesa per il suo ritorno a casa. L’astronauta Paolo Nespoli tornerà nel suo paese d’origine, dai suoi fratelli e dagli amici, il 10 giugno, in occasione della festa di Verano.

Salvo imprevisti e impegni dell’ultimo momento, «AstroPaolo» arriverà in paese per ricevere una grande accoglienza, alla quale già l’amministrazione comunale sta lavorando.