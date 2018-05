Parcheggi a Cesano Maderno: da domani lavori in via Quarto, poi in via Cantù. I lavori, complessivamente, dureranno circa 90 giorni per una spesa di 125mila euro.

Il primo cantiere sarà quello per la realizzazione di un parcheggio con 28 posti auto (di cui 2 per disabili) in via Quarto, a nord rispetto all’ingresso del Cimitero Centrale. Un parcheggio che sarà speculare rispetto a quello già realizzato sul lato opposto, a sud di via Indipendenza, in via Felice Cavallotti.

I lavori – fanno sapere dall’Amministrazione comunale – verranno realizzati avendo cura di arrecare il minor disagio possibile al mercato del venerdì attraverso l’adozione delle misure che verranno vagliate in corso d’opera.

Secondo cantiere in in via Cantù

Il secondo cantiere, di minore entità e durata rispetto al primo, prenderà il via dopo il completamento del primo e riguarderà invece il rifacimento dell’area degli stalli del parcheggio di via Cantù/Remartini, di fianco alla RSA don Emilio Meani, che verranno rifatti in conglomerato bituminoso.

Oltre agli stalli, verrà anche sistemato il corsello ammalorato della parte centrale in porfido, riservata al transito, così da rinnovare il parcheggio in ogni sua parte.

Salvo imprevisti, entrambi i lavori verranno portati a termine entro il periodo feriale di agosto.