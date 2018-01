Il Pd Seveso risponde alle accuse del MoVimento 5 Stelle: “Per l’ambiente è stato fatto tanto”.

Sacco blu fondamentale per i rifiuti

“Quello che per i grillini è un ideale astratto il Pd Seveso l’ha tradotto in azioni concrete”. Inizia così la replica da parte del partito della Maggioranza. “Preferiremmo chiudere i termovalorizzatori ma siamo consapevoli che da qualche parte i rifiuti indifferenziati devono finire. Bisogna prima ridurre i rifiuti da bruciare e poi chiudere i termovalorizzatori. Fare il contrario significa avere i rifiuti per le strade o esportarli all’estero. Per bruciarne meno abbiamo introdotto il sacco blu e siamo riusciti a portare la raccolta differenziata a più dell’80%. Se tutte le Amministrazioni facessero come Seveso si potrebbero chiudere metà dei termovalorizzatori in Italia. Grazie all’Amministrazione Butti, al sacco blu e all’impegno dei sevesini abbiamo differenziato 4 mila tonnellate di rifiuti in più dal 2013: l’ambiente ringrazia”.

Meno amianto e meno cementificazione

In merito alla questione ambientale il Pd Seveso sottolinea poi che “Con il Piano di Governo del Territorio abbiamo tolto la possibilità di cementificare ulteriormente la città. Riguardo alla qualità dell’aria abbiamo migliorato l’efficienza energetica degli edifici comunali, comprese alcune Scuole. Abbiamo rimosso l’amianto da molti edifici pubblici e nei prossimi due anni lo elimineremo anche da due palestre scolastiche grazie ad un finanziamento statale di 3 milioni di euro: soldi dello Stato, non del Comune. E anche il sottopasso Sud non viene costruito con soldi presi dal bilancio comunale”.

Ambiente da tutelare concretamente

“Lasciamo perdere le polemiche pre-elettorali e passiamo alle cose concrete: per noi l’ambiente è da tutelare, non a parole ma con azioni concrete” proseguono i rappresentanti del Pd Seveso. Poi la domanda rivolta al MoVimento 5 Stelle: “I grillini preferiscono negare le cose descritte ma, per fare un esempio, il sacco blu, lo conoscono tutti i sevesini. I grillini siano concreti come il Pd: le azioni sopra descritte al nostro posto le avrebbero fatte oppure no?”