Posta chiusa a Carate. L’ufficio riapre giovedì 26 aprile.

Posta chiusa dal 14 aprile

Riapre giovedì 26 aprile la Posta di Carate Brianza. L’ufficio di via General Cantore era stato chiuso il 14 del mese per una serie di lavori di ammodernamento delle strutture interne.

Per garantire il servizio da giorni è stato istituito un ufficio postale mobile nel piazzale antistante la sede. Il furgone mobile – fanno sapere dalla direzione territoriale di Milano – resterà a disposizione della clientela fino al 24 aprile, dalle 8,20 alle 13,35.

Raccomandate a Verano

La consegna delle inesitate – ovvero le raccomandate che non è stato possibile consegnare al destinatario – è affidata all’ufficio di Verano Brianza, in via Pio XII 3. L’ufficio postale di Carate Brianza riaprirà regolarmente al pubblico dalla mattina di giovedì 26 aprile.