Premiazione arbitri: riconoscimento speciale ad un caratese.

L’evento

Premiazione arbitri: riconoscimento speciale ad un caratese. Festa, a Paina, per gli arbitri del decanato. Venerdì sera si è svolto il «Natale degli arbitri», tradizionale appuntamento per scambiarsi gli auguri, ma anche occasione quest’anno per rendere omaggio ai direttori di gara che vantano un lungo servizio sui campi. La serata è stata organizzata da Fe.S.T.A. (Federazione Sportiva Tornei Dell’Amicizia). Durante l’appuntamento sono stati consegnati tre riconoscimenti speciali agli arbitri all’oratorio. Sono stati premiati per il 25° anno di arbitraggio, Giuseppe Scinturino, (di Carate) «storico» arbitro di calcio dalla fede bianconera e Stefano Confalonieri (di Seregno) arbitro di pallavolo.

Riconoscimento anche a Invernizzi, di Fornaci, per i 10 anni di servizio.