Il bel tempo ahimè ha anche dei lati negativi. Sole, caldo, tempo stabile: chi non ha goduto in questi giorni di questa calda primavera tanto attesa? Purtroppo però l’assenza di precipitazioni non ha favorito la concentrazione degli inquinanti. Secondo Arpa, ovvero l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente la qualità dell’aria in tutta la provincia di Monza è mediocre.

Qualità dell’aria

Abbiamo preso in considerazione alcune zone della nostra provincia, tra cui ovviamente le principali città, facendo riferimento come detto ai dati Arpa, aggiornati al 21 aprile. Non c’è scampo. In tutti i paesi la qualità è definita mediocre. Al momento non ci sono allarmi su fronte polveri sottili, ma il peggioramento è evidente. Soprattutto sul fronte dell’ozono. La situazione più critica si registra nel caratese e nella zona di Seveso, dove la qualità dell’aria è peggiorata già da diversi giorni.

Ecco quindi i dati