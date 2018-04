“Quattro zampe a Carate”: una serata aperta con i cittadini.

Incontro pubblico a Carate

La Giunta incontra i cittadini proprietari di animali da compagnia. L’appuntamento è per venerdì 20 aprile alle ore 21 nella sala Grandi Riunioni del Palazzo nuovo del Comune. La serata “Quattro zampe a Carate” sarà l’occasione per un confronto aperto e costruttivo su realtà e bisogni di quanti sono proprietari di animali. “Si parlerà della nuova area cani e del suo regolamento ma sarà anche l’occasione per valutare prospettive future” spiegano gli organizzatori. L’incontro di venerdì è organizzato dagli assessorati a Comunicazione e Lavori pubblici.